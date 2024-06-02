Они открылись во вторую годовщину основания семейного парка развлечений.

Они открылись во вторую годовщину основания семейного парка развлечений.

В День защиты детей в омском семейном парке развлечений «Вокруг света» открылись еще 11 новых аттракционов. В их числе – американские горки. Помимо них теперь здесь есть большой фуд-корт и высокотехнологичная сцена для концертов.

На празднике в парке побывали губернатор Омской области Виталий Хоценко и его коллега из Ставропольского края Владимир Владимиров, находящийся в регионе с рабочим визитом в составе делегации.

1 июня парку «Вокруг света» исполнилось два года. Вечером здесь прошел концерт с учвстием популярных исполнителей Юлианны Карауловой, Galibri & Mavik, Амирчика и группы Dabro.