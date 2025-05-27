О появлении воздушного шара намекнули в соцсетях парка.

В первый день лета, совпадающий с днем рождения парка «Вокруг света», омичи приглашаются на праздник. Гостей ожидает насыщенная программа мероприятий и праздничная атмосфера.

Уже сейчас появились первые подробности предстоящего торжества. Одним из главных украшений праздника станет гигантский воздушный шар. Об этом намекнули в соцсетях парка.

Само мероприятие стартует в 11 утра, предлагая посетителям активные игры, веселые конкурсы, познавательные мастер-классы и захватывающие выступления артистов.

Главные перформансы начнутся ближе к вечеру. В 18:00 начнется выступление популярного певца Хабиба, а в 19:00 зрители вживую услышат песни Полины Гагариной.