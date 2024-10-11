Омск-Информ
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·Общество

Внезапно пришедшая зима внесла коррективы в работу развлекательной локации. 

Сегодня, 11 октября, в телеграм-канале парка «Вокруг света» сообщили о приостановке работы аттракционов. Это связано со стремительным похолоданием, которое пришло в Омск. 

– Уважаемые гости парка, к сожалению, аттракцион «Колесо обозрения» временно не работает из-за погодных условий. Мы внимательно следим за температурным режимом и прогнозом погоды, обязательно расскажем, если что-то изменится, – написала пресс-служба «Вокруг света».

Ранее «Омск-информ» сообщал о том, что омичей встретил сегодняшний день первым снегом и 9-балльными пробками на дорогах. Также мы информировали о приостановке работы электросамокатов по этой же причине и переносе рейса в Усть-Ишим.

·Общество

Внезапно пришедшая зима внесла коррективы в работу развлекательной локации. 

Сегодня, 11 октября, в телеграм-канале парка «Вокруг света» сообщили о приостановке работы аттракционов. Это связано со стремительным похолоданием, которое пришло в Омск. 

– Уважаемые гости парка, к сожалению, аттракцион «Колесо обозрения» временно не работает из-за погодных условий. Мы внимательно следим за температурным режимом и прогнозом погоды, обязательно расскажем, если что-то изменится, – написала пресс-служба «Вокруг света».

Ранее «Омск-информ» сообщал о том, что омичей встретил сегодняшний день первым снегом и 9-балльными пробками на дорогах. Также мы информировали о приостановке работы электросамокатов по этой же причине и переносе рейса в Усть-Ишим.