Автомобилисты встали в 9-балльные пробки.

Сегодня, 11 октября, в Омске выпал первый в этом году снег. Температура воздуха понизилась, и на дорогах к утру появились снежный покров и ледяная корка. Из-за внезапной перемены погоды в Омске в утренний час пик образовались 9-балльные пробки. Хуже всего ситуация на Левобережье, где пока так и не открыли бульвар Архитекторов. Пробки также на метромосту, Ленинградском мосту, части Красного Пути, Октябрьском мосту через Омь и ведущим к нему улицам.

Отметим, что первый снег обычно не лежит долго, а тает за несколько часов.