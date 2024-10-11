Омск-Информ
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·Общество

Борт должен был вылететь на север области в 10 часов утра, но рейс перенесли на сутки.

Из-за погодных условий – дождя и снега – авиакомпания «Аэропром» перенесла на сутки рейс Омск – Усть-Ишим. Вылет на север области перенесен на субботу, 12 октября, сообщили в региональном Минтрансе.

– В настоящее время авиакомпания «Аэропром» в личном порядке уведомляет пассажиров о переносе рейса, – говорится в заявлении ведомства.

Самолеты из Омска в Усть-Ишим и обратно летают по вторникам и пятницам. Перевозки осуществляются на самолете АН-2. Первый вылет по этому направлению состоялся 14 августа.

·Общество

Борт должен был вылететь на север области в 10 часов утра, но рейс перенесли на сутки.

Из-за погодных условий – дождя и снега – авиакомпания «Аэропром» перенесла на сутки рейс Омск – Усть-Ишим. Вылет на север области перенесен на субботу, 12 октября, сообщили в региональном Минтрансе.

– В настоящее время авиакомпания «Аэропром» в личном порядке уведомляет пассажиров о переносе рейса, – говорится в заявлении ведомства.

Самолеты из Омска в Усть-Ишим и обратно летают по вторникам и пятницам. Перевозки осуществляются на самолете АН-2. Первый вылет по этому направлению состоялся 14 августа.