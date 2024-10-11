Из-за ледяной поверхности дорог и тротуаров их прокат приостановили.

Сегодня, 11 октября, в сервисе кикшеринга Whoosh сообщили пользователям о приостановке работы. Это связано с погодными условиями: тротуары и дороги покрыты ледяной коркой после прошедшего дождя со снегом.

– Взяли паузу. Когда вернемся, все будет, как раньше: вушбаллы, уровень в программе лояльности и статус подписки. Если она есть, активируется с первой поездкой после паузы, – проинформировали в компании.

В прошлом году омичи могли кататься на электросамокатах до конца октября.

Также из-за непогоды перенесли рейс в Усть-Ишим. Борт должен был вылететь на север области в 10 часов утра, но рейс перенесли на сутки.

Ранее «Омск-информ» сообщал о выпавшем сегодня первом снеге, из-за котрого возникли трудности на дорогах. Неблагоприятные погодные условия стали причиной 9-балльных пробок и множества ДТП.