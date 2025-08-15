Омичей ждет насыщенная программа досуга и активного отдыха.
Завтра, 16 августа, на «Зеленом острове» омичей ждет насыщенная программа досуга и активного отдыха. Центральным событием станет музыкальный вечер известного артиста Юрия Николаенко (NЮ, 6+), однако мероприятие включает еще целый перечень увлекательных активностей. Парк «Вокруг света» опубликовал подробную программу предстоящего события.
На главной сцене омичей ждут:
- 13:00–18:00 – работа арт-площадок;
- 18:00–19:00 – мастер-класс по воздушной гимнастике от центра циркового искусства «ФлексиКа»
- 19:00–20:00 – концерт «Воздушные аккорды: магия танца на высоте»
- 20:00–21:00 – выступление музыкального проекта DaMaxX & Kate Fameli
- 21:00–22:00 – выступление Юрия Николаенко (NЮ)
Городская мастерская предлагает местным жителям и гостям:
- 13:00–21:00 – творческие мастер-классы от «SP Свободное пространство»
- 15:00–18:00 – интерактивные станции по развитию профессиональных навыков «Побалуй себя в профессии»
- 15:00–18:00 – квиз «Профессионарий СИБИТа для города будущего»
- 16:00–18:00 – группа «Настроение ВО»
- 16:00–19:00 – мастер-классы от «Интекспро»
На малой сцене пройдут:
- 8:30–10:00 – тренировка по йоге
- 10:00–11:30 – тренировка Mo Yo
- 11:30–12:30 – йога от центра Yogamed
- 14:00–16:00 – тренировка по боксу
- 16:00–17:00 – игровая программа «Танцевальная вечеринка»