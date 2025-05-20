Омск-Информ
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·Общество

Появились эскизы входной группы парка.

В Омске активно ведется замена конструкций на главном входе в парк «Зеленый остров». Старые арки демонтированы. Работы ведутся на средства компании «ОмскСайдингИнвест», взявшей парк в долгосрочную аренду.

Появились эскизы главного входа в парк. Судя по всему, предполагается установить частокол из прямоугольных конструкций и красную надпись «Парк».

По данным телеграм-канала omsk_putevoditel, планируется завершить обновление к 1 июня, дню рождения парка «Вокруг света». На празднике выступят Полина Гагарина и Хабиб (6+).

Ранее сообщалось, что входную группу завершат ко Дню города, 3 августа.

·Общество

Появились эскизы входной группы парка.

В Омске активно ведется замена конструкций на главном входе в парк «Зеленый остров». Старые арки демонтированы. Работы ведутся на средства компании «ОмскСайдингИнвест», взявшей парк в долгосрочную аренду.

Появились эскизы главного входа в парк. Судя по всему, предполагается установить частокол из прямоугольных конструкций и красную надпись «Парк».

По данным телеграм-канала omsk_putevoditel, планируется завершить обновление к 1 июня, дню рождения парка «Вокруг света». На празднике выступят Полина Гагарина и Хабиб (6+).

Ранее сообщалось, что входную группу завершат ко Дню города, 3 августа.