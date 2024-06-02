Делом его жизни была сельскохозяйственная наука. В частности, академик изучал кукурузу и упорно адаптировал ее к суровому сибирскому климату.

Делом его жизни была сельскохозяйственная наука. В частности, академик изучал кукурузу и упорно адаптировал ее к суровому сибирскому климату.

В Омске на 95-м году жизни скончался профессор и академик Российской академии естествознания Владимир Ильин. О его смерти сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа.

– Всю свою жизнь Владимир Семенович посвятил сельскохозяйственной науке. Главным объектом его исследований была кукуруза, и в ее изучении он добился поразительных результатов, адаптировав эту южную культуру к сибирскому климату. Это утрата для всего научного сообщества России. Искренне соболезную родным и близким Владимира Семеновича, – написал Дрофа на своей страничке во «ВКонтакте».

Прощание с Владимиром Ильиным состоится 3 июня в 12:00 в Воскресенском военном соборе по адресу: Партизанская, 16.