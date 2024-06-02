Туда бывший футболист угодил из-за участия в матче с ребятами из новых регионов РФ и детьми российских военных, участвующих в СВО.

Туда бывший футболист угодил из-за участия в матче с ребятами из новых регионов РФ и детьми российских военных, участвующих в СВО.

Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев попал в список украинской базы «Миротворец», сообщил Om1. Причиной стало участие Сычева в благотворительном матче с командой, составленной из детей из новых регионов России и детей российских военных, участвующих в спецоперации.

Это не первый случай попадания в базу спортсменов, связанных с Омском. В феврале сообщалось, что туда занесены хоккеисты «Авангарда» Илья Проскуряков, Дамир Шарипзянов и Владимир Ткачев за проведение тренировки для детей участников СВО, а также гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков, который эту тренировку организовывал.

Сайт базы «Миротворец» заблокирован на территории РФ.