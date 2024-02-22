Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

В списке они оказались из-за проведения тренировки для детей участников СВО. 
Три хоккеиста омского «Авангарда» попали в список украинской базы «Миротворец». В списке они оказались из-за проведения тренировки для детей участников СВО. Мероприятие проходило в конце прошлого года в рамках акции «Новогоднее чудо». 
В список «Миротворца» были включены вратарь Илья Проскуряков, защитник Дамир Шарипзянов и нападающий Владимир Ткачев.
Ранее в эту же базу попал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков. Он занимался организацией проведения этой тренировки.
1743
·Спорт

В списке они оказались из-за проведения тренировки для детей участников СВО. 
Три хоккеиста омского «Авангарда» попали в список украинской базы «Миротворец». В списке они оказались из-за проведения тренировки для детей участников СВО. Мероприятие проходило в конце прошлого года в рамках акции «Новогоднее чудо». 
В список «Миротворца» были включены вратарь Илья Проскуряков, защитник Дамир Шарипзянов и нападающий Владимир Ткачев.
Ранее в эту же базу попал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков. Он занимался организацией проведения этой тренировки.
1743