Омск-Информ
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·Общество

Герман Чистяков оказался в базе за организацию тренировки для детей участников СВО.
Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков попал в базу «Миротворец». Это украинский проект, который публикует имена россиян, высказавшихся за проведение СВО. 
Чистяков попал в списки за организацию тренировки для детей участников СВО, сообщает «Город55». Она прошла в рамках акции «Новогоднее чудо» в конце прошлого года. Ребята потренировались с Дамиром Шарипзяновым, Владимиром Ткачевым и Ильей Проскуряковым. Затем с детьми уже пообщался Герман Чистяков.
Отметим, что ранее в базу уже попал президент Омской федерации гандбола Андрей Ежов.
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·Общество

Герман Чистяков оказался в базе за организацию тренировки для детей участников СВО.
Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков попал в базу «Миротворец». Это украинский проект, который публикует имена россиян, высказавшихся за проведение СВО. 
Чистяков попал в списки за организацию тренировки для детей участников СВО, сообщает «Город55». Она прошла в рамках акции «Новогоднее чудо» в конце прошлого года. Ребята потренировались с Дамиром Шарипзяновым, Владимиром Ткачевым и Ильей Проскуряковым. Затем с детьми уже пообщался Герман Чистяков.
Отметим, что ранее в базу уже попал президент Омской федерации гандбола Андрей Ежов.
1586