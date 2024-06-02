Раньше здесь можно было передвигаться вплавь либо на спецтранспорте. Теперь вода понемногу уходит.

Раньше здесь можно было передвигаться вплавь либо на спецтранспорте. Теперь вода понемногу уходит.

В подтопленном Усть-Ишимском районе уровень воды в реках продолжает понижаться. В Иртыше он упал на 3 см за сутки, а в Ишиме – на 12 см.

Благодаря тому что вода уходит, для грузового транспорта начали постепенно открываться затопленные участки дорог.

– Более двух недель транспортное сообщение из-за паводка в районе населенных пунктов Ильчебага и Ярково было нарушено. Передвигаться можно было только по воде или на спецтранспорте. В настоящее время вода постепенно уходит, поэтому дорогу открыли для доставки грузов и спецтранспорта, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Чтобы на сложном участке было безопаснее, здесь круглосуточно дежурят сотрудники УМВД России по Омской области.