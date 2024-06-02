Омск-Информ
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·Общество

Раньше здесь можно было передвигаться вплавь либо на спецтранспорте. Теперь вода понемногу уходит.

В подтопленном Усть-Ишимском районе уровень воды в реках продолжает понижаться. В Иртыше он упал на 3 см за сутки, а в Ишиме – на 12 см.

Благодаря тому что вода уходит, для грузового транспорта начали постепенно открываться затопленные участки дорог.

– Более двух недель транспортное сообщение из-за паводка в районе населенных пунктов Ильчебага и Ярково было нарушено. Передвигаться можно было только по воде или на спецтранспорте. В настоящее время вода постепенно уходит, поэтому дорогу открыли для доставки грузов и спецтранспорта, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Чтобы на сложном участке было безопаснее, здесь круглосуточно дежурят сотрудники УМВД России по Омской области.

·Общество

Раньше здесь можно было передвигаться вплавь либо на спецтранспорте. Теперь вода понемногу уходит.

В подтопленном Усть-Ишимском районе уровень воды в реках продолжает понижаться. В Иртыше он упал на 3 см за сутки, а в Ишиме – на 12 см.

Благодаря тому что вода уходит, для грузового транспорта начали постепенно открываться затопленные участки дорог.

– Более двух недель транспортное сообщение из-за паводка в районе населенных пунктов Ильчебага и Ярково было нарушено. Передвигаться можно было только по воде или на спецтранспорте. В настоящее время вода постепенно уходит, поэтому дорогу открыли для доставки грузов и спецтранспорта, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Чтобы на сложном участке было безопаснее, здесь круглосуточно дежурят сотрудники УМВД России по Омской области.