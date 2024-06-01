Из-за праздничных мероприятий в парке «Вокруг света», где выступят популярные звезды, по улице Красный Путь образовалась огромная пробка. Она тянется до метромоста.

Из-за праздничных мероприятий в парке «Вокруг света», где выступят популярные звезды, по улице Красный Путь образовалась огромная пробка. Она тянется до метромоста.

Сегодня, 1 июня, в центре Омска образовалась огромная пробка. Это произошло из-за праздничных мероприятий в парке «Вокруг света», посвященных Дню защиты детей. Программа началась еще в 11 часов.

Заторы начались в районе остановки «Городок Водников» и продолжились до метромоста. Также в плотном потоке автолюбители двигаются и по улице 6-я Северная.

Отметим, что сегодня в парке для жителей города запланирована грандиозная программа. С концертами выступят певица Юлианна Караулова, молодой исполнитель из Кыргызстана Амирчик, группа DABRO и дуэт GALIBRI & МАVIK. Мероприятия начнутся в 16:15.