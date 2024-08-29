Омичка рассказала, что пробки образовались на улице 10 лет Октября.

Сегодня, 29 августа, в редакцию «Омск-информа» обратилась читательница, которая рассказала, что вечером на улице 10 лет Октября образовалась сильная пробка. Это произошло в тот момент, когда она ехала в сторону улицы Жукова и проспекта Маркса.

По ее словам, также она видела, как по улице Масленникова проехал автомобиль полиции с включенными мигалками. Хотя девушка обратилась в редакцию в 18:30, к 19:10 ситуация не сильно изменилась. Согласно данным «Яндекс карт», участок от улицы Жукова до проспекта Маркса все еще «темно-красный» и стоит в пробке.