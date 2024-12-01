Особенно тяжелая ситуация на подходе к мосту со стороны улицы Заозерной и проспекта Мира.

В ночь с 29 на 30 ноября на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра перекрыли две полосы при движении с левого берега. Уже в субботу на мосту и подходах к нему стали образовываться пробки. Ситуация усложнилась перед сегодняшним хоккейным матчем на «G-Drive Арене», куда отправилось большое количество болельщиков «Авангарда».

Со стороны правого берега Иртыша пробка начинается от остановки «Медакадемия», а также при подъезде к мосту с улицы Заозерной. За последний час на этом участке произошло три аварии, что также тормозит движение. Со стороны левого берега ситуация выглядит чуть лучше – пробка на улице Лукашевича начинается от съезда на улицу Крупской.

Ранее глава дептранса Вадим Кормилец заявлял, что ремонт моста у Телецентра не отразится на болельщиках «Авангарда», а поэтому по доставке и развозу любителей хоккея никаких изменений не предполагается. Однако в реальности ситуация требует вмешательства профильных специалистов.

Омичи встревожены пробками в выходные и с опасением ждут начала рабочей недели, когда дорожный трафик вырастет в разы.