На день рождения парка «Вокруг света» приедут сразу четыре популярных артиста. Праздник начнется с 16 часов.

На день рождения парка «Вокруг света» приедут сразу четыре популярных артиста. Праздник начнется с 16 часов.

1 июня, в День защиты детей и в день рождения омского парка «Вокруг света» (0+), для жителей Омска и его гостей выступят сразу четыре звезды. В Омск с концертами приедут певица Юлианна Караулова, молодой исполнитель из Кыргызстана Амирчик, группа DABRO и дуэт GALIBRI & МАVIK.

В пресс-службе парка рассказали, в какой последовательности выступят артисты. Мероприятия начнутся с 16:00 часов и продолжатся до 21:00 часов:

16:15 – концерт Амирчика;

17:00 – торжественное открытие. Ведущая – Юлианна Караулова;

17:35 – концерт GALIBRI & МАVIK;

18:30 – розыгрыш 30 подарков;

19:00 – выступление Юлианны Карауловой и группы DABRO.

Праздничная программа в парке стартует уже в 11 утра. Омичей ждет много интересного.