Именно такую сумму омичи готовы потратить на отдых с детьми. Больше только у москвичей.

Именно такую сумму омичи готовы потратить на отдых с детьми. Больше только у москвичей.

Жители Омской области на отдых с детьми готовы потратить в среднем 70 тыс. рублей. Такой вывод сделали аналитики Авито Путешествия. Чаще всего омичи едут к морю или к другому водоему. 65 % жителей региона для размещения рассматривают посуточные квартиры и загородные дома. Сейчас средняя стоимость посуточной аренды квартир в Омске составляет 2 тыс. рублей, а загородной недвижимости – 6900 рублей.

В среднем на отдых с детьми россияне готовы выделить 73 тыс. рублей. Больше всего закладывают москвичи – 90 тыс. рублей, петербуржцы – 85 тыс., а жители Дальнего Востока – 81 тыс. рублей. Меньше всех планируют потратить на поездку с детьми в Южном федеральном округе – 57 тыс. рублей.