Омск-Информ
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·Общество

Местами по области пройдут дожди, грозы, возможен туман. 
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на сегодняшний день. Днем в регионе станет теплее: температура будет держаться на отметке +14...+19 градусов. Ночью похолодает до +2..+7, возможны заморозки до –5.
Местами по области пройдут дожди, грозы, возможен туман. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что июнь в Омске ожидается холодней, чем обычно. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы почти на градус.
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·Общество

Местами по области пройдут дожди, грозы, возможен туман. 
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на сегодняшний день. Днем в регионе станет теплее: температура будет держаться на отметке +14...+19 градусов. Ночью похолодает до +2..+7, возможны заморозки до –5.
Местами по области пройдут дожди, грозы, возможен туман. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что июнь в Омске ожидается холодней, чем обычно. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы почти на градус.
2226