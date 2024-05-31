Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы почти на градус.

Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы почти на градус.

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды для регионов на июнь. По ночам в Омской области ожидается +10…+15 градусов. В дневное время воздух будет прогреваться до +20…+25. Однако отдельные дни могут быть прохладнее.

Среднесуточная температура в Омске будет на 0,7 градуса ниже, чем обычно (норма +18 градусов). Количество осадков останется в пределах нормы – около 55 мм.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 1 июня, в Омской области ожидается +14...+19 градусов. Местами синоптики обещают грозу и кратковременный дождь. Ветер может усилиться до 15–20 м/с.

В воскресенье, 2 июня, потеплеет до +16...+21 градуса. Существенных осадков не ожидается, ветер тоже станет слабее.

Отметим, что в ближайшие ночи возможно похолодание до –5.