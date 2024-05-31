Классический университет в Омске станет базой для первого в России филиала казахстанского вуза.

Классический университет в Омске станет базой для первого в России филиала казахстанского вуза.

Филиал Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби в Омске, о создании которого сегодня сообщал губернатор Виталий Хоценко, будет работать на базе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Соглашение сегодня подписали ректор ОмГУ Сергей Замятин и председатель правления, ректор КазНУ Жансеит Туймебаев.

Мероприятие состоялось при участии заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского и главы Омской области Виталия Хоценко. Филиал в Омске будет первым филиалом казахстанского вуза на территории России.

– Открытие первого филиала казахстанского университета в России – знаменательное событие не только для нашего региона, но и для страны, – отметил ректор ОмГУ Сергей Замятин. – Мы рады, что именно нашему университету выпала честь стать базой для данного зарубежного образовательного учреждения. Уверен, что наше взаимодействие с КазНУ будет долгосрочным и плодотворным.

В свою очередь Жансеит Туймебаев подчеркнул, что Казахстан давно и успешно сотрудничает с российскими вузами.

– На территории республики действуют около 10 филиалов российских университетов. В том числе на базе КазНУ работает филиал МИФИ. Но на территории России филиал казахстанского национального университета открывается впервые. Мы, как соседи, должны активно работать, развивая наши партнерские отношения, – сказал Туймебаев.

Накануне представители обеих вузов провели переговоры в главном корпусе ОмГУ. В ходе них обсуждались вопросы, связанные с подготовкой соглашения, содержанием образовательных программ, организацией учебного процесса и сотрудничества в научной сфере.