Такое оборудование повышает энергоэффективность и снижает оплату за отопление.

Такое оборудование повышает энергоэффективность и снижает оплату за отопление.

В российских многоэтажках планируют устанавливать погодные датчики. Такая идея была озвучена на заседании комиссии Госсовета по энергетике, ее уже поддержали в Минэкономразвития. Целью установки таких датчиков являются повышение энергоэффективности и снижение оплаты за отопление. Датчики должны регулировать мощность отопления в зависимости от погоды, сообщают «Известия».

– Внедрение систем погодного регулирования в МКД сделает их умными и цифровыми. Это весомый инструмент экономии тепловой энергии, особенно в зимний период, он уже применяется в Москве и Московской области. Платежки за услуги ЖКХ для населения, несомненно, сбавят в весе, в зимний период умное потребление тепла будет наиболее эффективным, – считает экономист Андрей Лобода.

Для финансирования подобной идеи предлагается включать установку оборудования в программу капремонта. При строительстве новых домов подобные датчики зачастую устанавливаются самим застройщиком. Для жителей новостроек подобное оборудование снижает расходы на отопление на 40–50 %. При этом в старых домах или в многоэтажках без капремонта экономия составляет не более 10 %.

Также эксперты отмечают, что деньги на реализацию такого проекта могут быть использованы из обещанных для отрасли 4,5 трлн рублей. О выделении такой суммы говорил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.

Установка погодных датчиков уже дала положительный эффект в общемировой практике и в России. Однако необходимо четко утвердить критерии по отбору домов для установки оборудования, считают специалисты.