Таким образом собственники квартиры на Левобережье решили увеличить свою жилплощадь.

Таким образом собственники квартиры на Левобережье решили увеличить свою жилплощадь.

В суд обратились представители одного из ТСЖ. Они потребовали от собственников квартиры многоэтажки на улице 70 лет Октября демонтировать незаконные перекрытия.

Оказалось, что несколько собственников без согласия всех жильцов дома выполнили перепланировку в подъезде. Они установили лестницу и перекрытия, которые соединили их квартиру с техническим этажом. Таким образом, их площадь недвижимости была увеличена.

– В результате суд обязал омичей произвести за свой счет разборку перегородок, демонтаж заполнений дверных проемов, отделочных покрытий стен, отделочных покрытий полов и потолков, облицовки откосов вентиляционных отверстий в наружных стенах, подоконных досок, заполнений проемов из ПВХ-блоков, выполнить пробивку заложенного проема, приведя технический этаж в соответствие с листом проектной документации в первоначальное состояние, - отметили в УФССП по Омской области.

Также суд обязал омичей выплатить 52 тыс. рублей ТСЖ в счет возмещения судебных расходов. Однако выполнять решение суда омичи не стали.

Приставы ограничили собственникам жилья выезд за границу, запретили проводить регистрационные действия с их транспортом и взыскали с них исполнительский сбор. Только после этого омичи убрали все перегородки и оплатили долг.