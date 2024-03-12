Женщина, владеющая нежилым помещением на первом этаже дома, решила переоборудовать систему отопления.

Женщина, владеющая нежилым помещением на первом этаже дома, решила переоборудовать систему отопления.

В суд обратились представители ООО «Управляющая компания ВиТа». Они потребовали от омички привести в первоначальное состояние нежилое помещение в доме на проспекте Маркса.

Оказалось, что женщина владеет нежилым помещением, которое находится на первом этаже многоэтажки. Она переоборудовала систему отопления, из-за чего в других квартирах начали плохо работать стояки отопления. Жильцы неоднократно обращались из-за этого в Госжилинспекцию.

– Суд удовлетворил исковые требования частично, обязав гражданку демонтировать отопительный прибор, установленный в подвальной части помещения, ниже уровня пола, восстановить подключение системы отопления в нежилом помещении в нижний розлив отопления без участия дополнительных трубопроводов и оборудования, не предусмотренных системой отопления многоквартирного дома, – отметили в УФССП по Омской области.

Приставы ограничили омичке выезд за границу, после чего она демонтировала отопительный прибор и привела систему отопления в первоначальное состояние.