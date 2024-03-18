Омск-Информ
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·Общество

Только после обращения в Госжилинспекцию омичи добились уборки наледи.
Жители многоэтажки на проспекте Мира, 8а, пожаловались на содержание кровли и козырьков входных групп своего дома. На кровле образовались наледь и сосульки, которые в любой момент могли упасть на прохожих.
С соответствующей жалобой они обратились в региональную Госжилинспекцию. Управляющая компания занялась очисткой крыши только после интереса надзорного ведомства. Теперь крыша в доме очищена от сосулек и наледи.
·Общество

Только после обращения в Госжилинспекцию омичи добились уборки наледи.
Жители многоэтажки на проспекте Мира, 8а, пожаловались на содержание кровли и козырьков входных групп своего дома. На кровле образовались наледь и сосульки, которые в любой момент могли упасть на прохожих.
С соответствующей жалобой они обратились в региональную Госжилинспекцию. Управляющая компания занялась очисткой крыши только после интереса надзорного ведомства. Теперь крыша в доме очищена от сосулек и наледи.