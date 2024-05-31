Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Одна из ставропольских компаний готова запустить в Омске производство одноразовых бритвенных станков и автокосметики.

В Омске собираются запустить производство одноразовых бритвенных станков и автомобильной косметики, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Этот вопрос обсуждался на его встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Делегация из этого региона сейчас работает в Омске.

– Омские предприятия уже поставляют в Ставропольский край свою продукцию. Совместно с одной из ставропольских компаний прорабатывается вопрос запуска производства одноразовых бритвенных станков и автокосметики. Это налоговые поступления в бюджет области и новые рабочие места с достойной заработной платой, – отметил Хоценко.

Регионы намерены реализовывать совместные проекты в сфере социальной политики, сельского хозяйства, промышленности и культуры.

·Экономика/Бизнес

Одна из ставропольских компаний готова запустить в Омске производство одноразовых бритвенных станков и автокосметики.

В Омске собираются запустить производство одноразовых бритвенных станков и автомобильной косметики, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Этот вопрос обсуждался на его встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Делегация из этого региона сейчас работает в Омске.

– Омские предприятия уже поставляют в Ставропольский край свою продукцию. Совместно с одной из ставропольских компаний прорабатывается вопрос запуска производства одноразовых бритвенных станков и автокосметики. Это налоговые поступления в бюджет области и новые рабочие места с достойной заработной платой, – отметил Хоценко.

Регионы намерены реализовывать совместные проекты в сфере социальной политики, сельского хозяйства, промышленности и культуры.