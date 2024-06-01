При покупке подержанного авто правильно проведенные торги помогут значительно снизить его стоимость.

При покупке подержанного авто правильно проведенные торги помогут значительно снизить его стоимость.

Практически каждый автомобилист покупал подержанное транспортное средство. В такой сделке главное договориться с собственником и не прогадать в цене. Эксперты «СберАвто» рассказали, как правильно торговаться с продавцом при покупке транспортного средства, сообщают «Известия».

В первую очередь нужно быть вежливым и приветливым с владельцем авто. Специалисты утверждают, что это первый шаг к успешной сделке. Во время разговора по телефону нужно задавать четкие и понятные вопросы, стараться избегать грамматических ошибок и соблюдать интонационные паузы. Также необходимо разговаривать с нейтральным или позитивным оттенком.

Важной составляющей стоимости машины является юридическая чистота транспорта. При большом пробеге в авто должны быть заменены ремни, цепи, масло и фильтры. В ином случае можно добиться скидки. Также снизить стоимость владельцу машины придется при отсутствии оригинала ПТС. Обратить внимание эксперты рекомендуют и на ширину зазоров кузовных деталей, крепеж, способ нанесения шовного герметика и следы силовых зажимов на металлических порогах.

– Обычно продавец уже закладывает в стоимость автомобиля скидку и при первой попытке снижения цены озвучивает от 50 % до 100 % от этой суммы. Таким образом, без особых усилий можно добиться скидки в 1,5–2 раза выше первоначально озвученной, но большая сумма потребует весомых аргументов. Не стоит перечислять все огрехи подряд: гораздо лучше будет систематизировать их по группам и обозначить именно их, – отметили в «СберАвто».

Вопрос о причинах продажи авто расположит продавца к искренне интересующемуся автомобилем покупателю. При личном осмотре транспорта нужно сотрудничать с собственником и не пытаться подловить его на обмане.

Торги необходимо начинать вести на последнем этапе сделки. В этом случае продавцу будет сложнее отказать в скидке, нежели вновь начинать поиски покупателя.