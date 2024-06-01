При покупке подержанного авто правильно проведенные торги помогут значительно снизить его стоимость.
Практически каждый автомобилист покупал подержанное транспортное средство. В такой сделке главное договориться с собственником и не прогадать в цене. Эксперты «СберАвто» рассказали, как правильно торговаться с продавцом при покупке транспортного средства, сообщают «Известия».
В первую очередь нужно быть вежливым и приветливым с владельцем авто. Специалисты утверждают, что это первый шаг к успешной сделке. Во время разговора по телефону нужно задавать четкие и понятные вопросы, стараться избегать грамматических ошибок и соблюдать интонационные паузы. Также необходимо разговаривать с нейтральным или позитивным оттенком.
Важной составляющей стоимости машины является юридическая чистота транспорта. При большом пробеге в авто должны быть заменены ремни, цепи, масло и фильтры. В ином случае можно добиться скидки. Также снизить стоимость владельцу машины придется при отсутствии оригинала ПТС. Обратить внимание эксперты рекомендуют и на ширину зазоров кузовных деталей, крепеж, способ нанесения шовного герметика и следы силовых зажимов на металлических порогах.
– Обычно продавец уже закладывает в стоимость автомобиля скидку и при первой попытке снижения цены озвучивает от 50 % до 100 % от этой суммы. Таким образом, без особых усилий можно добиться скидки в 1,5–2 раза выше первоначально озвученной, но большая сумма потребует весомых аргументов. Не стоит перечислять все огрехи подряд: гораздо лучше будет систематизировать их по группам и обозначить именно их, – отметили в «СберАвто».
Вопрос о причинах продажи авто расположит продавца к искренне интересующемуся автомобилем покупателю. При личном осмотре транспорта нужно сотрудничать с собственником и не пытаться подловить его на обмане.
Торги необходимо начинать вести на последнем этапе сделки. В этом случае продавцу будет сложнее отказать в скидке, нежели вновь начинать поиски покупателя.