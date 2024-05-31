Он уже сформирован. Однако сотни домов в Усть-Ишимском районе все еще затоплены.

Он уже сформирован. Однако сотни домов в Усть-Ишимском районе все еще затоплены.

На заседании штаба по ликвидации последствий паводка стало известно, что в Усть-Ишимском районе вода ушла из 11 домов. Однако борьба со стихией еще не закончена.

– Населенные пункты, которые еще отрезаны паводком, бесперебойно снабжаются продовольствием, питьевой водой и предметами первой необходимости. Также сформирован график просушки и дезинфекции домовладений, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По-прежнему затопленными в Усть-Ишимском районе остаются 516 домов, а также 9 участков автомобильных дорог.