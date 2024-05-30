Иван Кротт и Владимир Иордан пересекались на историческом факультете ОмГПУ. Будущий министр там преподавал, а будущий герой спецоперации – учился.

Иван Кротт и Владимир Иордан пересекались на историческом факультете ОмГПУ. Будущий министр там преподавал, а будущий герой спецоперации – учился.

Сегодня, 30 мая, в селе Цветнополье Азовского района простились с учителем истории местной школы Владимиром Иорданом, погибшем на СВО. Преподавателю было 46 лет. В феврале этого года он ушел на фронт добровольцем и героически погиб, выполняя боевое задание.

О погибшем педагоге рассказал министр образования Омской области Иван Кротт. Как выяснилось, они пересекались на историческом факультете Омского педуниверситета: будущий министр преподавал на кафедре, а будущий герой спецоперации там учился.

– Я запомнил Володю добродушным, радостным и открытым человеком. Его курс был как на подбор, все талантливые и любознательные, студенты проходили музейную практику и ездили в экспедиции, – написал Иван Кротт в своем телеграм-канале. – Он был горячо увлеченным человеком. Со студенческих лет полюбил горные походы и каждое лето непременно уходил в горы. За свою недолгую жизнь он успел с рюкзаком за спиной более 25 раз покорить горные вершины.

Кроме того, Владимир Иордан хорошо разбирался в музыке, собирал коллекцию виниловых пластинок, много читал, занимался спортом, играл в шахматы. По словам министра, это был невероятно добрый и честный человек, который своим примером учил школьников жить.

РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Владимира Иордана.