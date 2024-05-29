Омск-Информ
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·Происшествия

О гибели учителя истории из Азовского района сообщили его коллеги.
На специальной военной операции погиб 46-летний учитель Цветнопольской школы Азовского района Владимир Иордан. О смерти педагога сообщили его коллеги в официальной группе учебного заведения.
– Он погиб, защищая Отечество и сограждан, обеспечивая безопасность страны. Он погиб, чтобы мы жили под мирным небом. Память о мужестве, стойкости, доблести Владимира Иордана навсегда останется в наших сердцах, – отметили в школе.
Мужчина окончил ОмГПУ. Преподавал историю, а также занимал должность заведующего структурным подразделением.
Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Владимира Иордана.
·Происшествия

О гибели учителя истории из Азовского района сообщили его коллеги.
На специальной военной операции погиб 46-летний учитель Цветнопольской школы Азовского района Владимир Иордан. О смерти педагога сообщили его коллеги в официальной группе учебного заведения.
– Он погиб, защищая Отечество и сограждан, обеспечивая безопасность страны. Он погиб, чтобы мы жили под мирным небом. Память о мужестве, стойкости, доблести Владимира Иордана навсегда останется в наших сердцах, – отметили в школе.
Мужчина окончил ОмГПУ. Преподавал историю, а также занимал должность заведующего структурным подразделением.
Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Владимира Иордана.