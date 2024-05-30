Химический препарат, предназначенный для уничтожения насекомых, обнаружили в 1 километре от устья Оми.
В реках Иртыш и Омь обнаружили ртуть и инсектициды – химикаты, применяемые для уничтожения насекомых. Высокий уровень содержания альфа-ГХЦГ был выявлен 27 мая в 1 км от устья Оми. По данным Обь-Иртышского УГМС, концентрация вещества в воде составила 0,042 мкг/дм3.
Месяцем ранее, 26 апреля, в Иртыше, в 5,3 км выше Омска, обнаружили высокое содержание ртути – 0,034 мкг/дм3.
Чаще всего химикаты обнаруживаются в реке Оми. Как правило, это высокое и экстремально высокое содержание марганца.