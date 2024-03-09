Возле Шербакуля лежит гора неизвестного вещества, выделяющего ртуть. Под угрозой жизнь и здоровье тысяч местных жителей.

Возле Шербакуля лежит гора очень странного вещества, выделяющего ртуть. Под угрозой жизнь и здоровье тысяч местных жителей.

О настоящем экологическом бедствии в Шербакульском районе рассказал РИА «Омск-информ» общественный инспектор Росприроднадзора Леонид Гаврильченко. По словам эколога, примерно в 1,5 км от райцентра Шербакуль расположено место несанкционированного сброса ртутьсодержащего химиката первого класса опасности гранозана, или, как его еще называют, этилмеркурхлорид. В советское время гранозан использовался для протравливания семян сельскохозяйственных культур, но потом его запретили, поскольку химикат содержит ртуть, а также хлор и метил.

– По моим подсчетам, рядом со Шербакулем на опушке леса на землях сельхозназначения находится порядка 1,5 тонны этого гранозана. Превышение ртути по приборам там – в 125 раз. Это все чрезвычайно опасно, – рассказал Леонид Гаврильченко. – Два-три вдоха – и получаете отравление, которое проявляется в том, что сохнут губы, ломит затылочную часть головы, наблюдается головокружение. Рядом поля, сенокосы, люди грибы собирают. Очень важно, чтобы ликвидировали этот очаг до наступления распутицы, когда все начнет таять и опаснейшие вещества попадут в почву и воздух.

Проблема заключается в том, что свалку особо опасных отходов никто не спешит ликвидировать. По словам общественного инспектора, на место еще прошлым летом выезжали представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, прокуратуры, но воз и ныне там – свалка как была, так и есть.

– Земля там находится в общедолевой собственности. У нее 700 собственников. По закону если невозможно установить собственника участка, то муниципалитет обязан принять меры к ликвидации. Но муниципалитет не принимает мер к ликвидации этого ЧС, так как нет решения суда. На это место выезжали и сотрудники прокуратуры, Россельхознадзора, Росприроднадзора. Но только не ликвидаторы ЧС. Муниципалитет же кивает на недостаток денег, – рассказал Гаврильченко.

Общественный инспектор даже предложил сделать над этим местом временный саркофаг – как в Чернобыле, чтобы не было распространения ртути в воздух. Но пока реакции компетентных органов нет.

Другой эксперт – эколог, член Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев сообщил РИА «Омск-информ», что подобных мест складирования гранозана по области немало. Вещество ранее активно применялось в сельском хозяйстве, и поэтому его в сельской местности накопилась не одна тонна. Только вот пока решать эту проблему никто не спешит.

Раз свалка расположена на землях сельхозназначения, то и заниматься ее ликвидацией должен Россельхознадзор. В этом ведомстве РИА «Омск-информ» подтвердили факт складирования опасных ртутьсодержащих отходов возле Шербакуля.

– Специалистами Управления Россельхознадзора установлен факт нахождения сыпучего вещества на площади 34 квадратных метра красно-розового цвета. По результатам исследования образцов почвы выявлено превышение содержания ртути в количестве 2.13–2,43 мг/кг, что превышает ПДК (2,1 мг/кг), – сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

При этом установить, что в куче лежит на самом деле гранозан, не удалось – в субстанции не содержится этилмеркурхлорид – основное действующее вещество гранозана.

В Россельхознадзоре уверяют, что проинформировали о свалке опасных веществ всех, кого только можно – от природоохранной прокуратуры до сельской администрации. Но свалка так и не ликвидирована. Обращались представители Россельхознадзора и в полицию, надеясь на возбуждение уголовного дела. Но правоохранители не пошли навстречу сотрудникам надзорного ведомства.

– По данному факту ОМВД по Шербакульскому району отказано в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия объективной стороны преступления, выраженной в причинении вреда здоровью человека, – уточнили в управлении Россельхознадзора.

Проще говоря, раз пока от кучи химикатов никто не пострадал, то и уголовного дела не будет. Также специалисты контролирующего ведомства через претензионное письмо потребовали от администрации Шербакульского района в добровольном порядке ликвидировать опасную свалку. Но добровольно это делать Шербакульские чиновники не стали, и теперь через суд даже оспаривают предъявленную им претензию. Одним словом, у свалки так и не нашлось «хозяина», который бы ликвидировал ее.

Между тем, как признают специалисты Россельхознадзора, опасная гора химикатов оказывает реальное негативное воздействие на окружающую среду.

– Наличие на открытом грунте ртутьсодержащего вещества, в концентрации, превышающей допустимые нормы, оказывает негативное воздействие на состояние окружающей среды, – к такому выводу пришли в Россельхознадзоре.

Судя по всему, толчком к ликвидации смердящей ртутной кучи может стать только то, если кто-то пострадает от химикатов. РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.