Омск-Информ
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·Общество

С момента прошлого попадания тяжелого металла в воду прошло три месяца.
По данным Обь-Иртышского УГМС, 26 апреля в Иртыше в 5,3 км выше по течению от Омска обнаружили ртуть. Ее концентрация достигла 0,034 мкг/дм³, то есть уровня высокого загрязнения.
Ртуть в Иртыш также попадала в начале года. 29 января вредное вещество выявили в воде на 3,16 км ниже поселка Берегового, а 25 января – в черте села Тататрка Черлакского района. Тогда уровень загрязнения также был высоким.
Ранее профессор, эколог, член Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев отмечал, что тяжелый металл попал в реку при сбросе туда мусора или ртутных ламп.
·Общество

С момента прошлого попадания тяжелого металла в воду прошло три месяца.
По данным Обь-Иртышского УГМС, 26 апреля в Иртыше в 5,3 км выше по течению от Омска обнаружили ртуть. Ее концентрация достигла 0,034 мкг/дм³, то есть уровня высокого загрязнения.
Ртуть в Иртыш также попадала в начале года. 29 января вредное вещество выявили в воде на 3,16 км ниже поселка Берегового, а 25 января – в черте села Тататрка Черлакского района. Тогда уровень загрязнения также был высоким.
Ранее профессор, эколог, член Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев отмечал, что тяжелый металл попал в реку при сбросе туда мусора или ртутных ламп.