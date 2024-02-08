Анатолий Соловьев призвал омичей не волноваться из-за появления ртути в Иртыше. Тяжелый металл точно не «приплыл» из Казахстана. Он «местный», омский.

Анатолий Соловьев призвал омичей не волноваться из-за появления ртути в Иртыше. Тяжелый металл точно не «приплыл» из Казахстана. Он «местный», омский.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что в Иртыше обнаружены повышенные концентрации ртути. Причем сразу в двух местах – в Черлакском районе и возле поселка Берегового Омского района. Омичи серьезно обеспокоились этим фактом. При этом многих волнует вопрос, как ртуть оказалась в реке и можно ли сейчас пить из нее воду? Что касается последнего, то в водоканале пообещали проконтролировать процесс водоподготовки и следить за наличием тяжелых металлов в воде.

А откуда в Иртыше взялась ртуть? Об этом обозреватель РИА «Омск-информ» спросил у профессора, эколога, члена Общественной палаты Омской области Анатолия Соловьева.

Эксперт сразу заявил, что не видит никакой сенсации в наличии ртути в Иртыше. Тяжелый металл точно «местный», омский, а не «прибыл» по реке из Казахстана.

– Здесь нет ничего необычного. Это локальные соединения, точно не сбросы из Казахстана, – заявил Соловьев. – Я раз 20 выезжал в Казахстан, был на предприятиях, откуда могла идти утечка ртути. Мы проверяли там все, делали рвы вокруг заводов. Никаких утечек там не было, в том числе через грунтовые воды. Некоторые соединения ртути вовсе не растворяются в воде. Там и растения нормальные были, и рыба.

По словам профессора, даже если в Казахстане произойдет утечка 1000 тонн ртути, то она никогда не дойдет до Омска – таковы особенности этого металла. А сама ртуть в растворенном виде вовсе не опасна.

– Вредна не сама ртуть, а ее пары. Раньше ртутью у детей даже лечили заворот кишок. И ничего. В Иртыш она попала локально – кто-то, видимо, сбросил в реку ртутные лампы дневного освещения. Или с мусором как-то попала, кто-то недобросовестный выбросил. Пейте воду и не бойтесь! – заверил эколог.

По словам Анатолия Соловьева, омичам не стоит опасаться ртути в Иртыше, не стоит им опасаться и радиации, которой периодически пугают жителей региона. Ничего подобного здесь нет и в помине.