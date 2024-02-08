Омск-Информ
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·Общество

В границах города в Иртыше обнаружили повышенное содержание ртути. Проблему поставили на контроль.

В конце января омские метеорологи зафиксировали новое загрязнение Иртыша. В реке обнаружили повышенное содержание ртути. Опасное вещество нашли в 3,16 км ниже омского поселка Берегового. Его концентрация составила 0,049 мкг/л. Кроме того, 0,048 мкг/л ртути было выявлено в черте села Татарка в Черлакском районе.

Как сообщили в пресс-службе «Омскводоканала», в связи с этой информацией сотрудники организации усилили контроль и будут ежедневно отбирать пробы.

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·Общество

В границах города в Иртыше обнаружили повышенное содержание ртути. Проблему поставили на контроль.

В конце января омские метеорологи зафиксировали новое загрязнение Иртыша. В реке обнаружили повышенное содержание ртути. Опасное вещество нашли в 3,16 км ниже омского поселка Берегового. Его концентрация составила 0,049 мкг/л. Кроме того, 0,048 мкг/л ртути было выявлено в черте села Татарка в Черлакском районе.

Как сообщили в пресс-службе «Омскводоканала», в связи с этой информацией сотрудники организации усилили контроль и будут ежедневно отбирать пробы.

1459