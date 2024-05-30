Организаторы мероприятия намерены выразить недоверие главе района Александру Милашенко. В прошлые выходные он попал в аварию и сбежал с места ДТП.

Организаторы мероприятия намерены выразить недоверие главе района Александру Милашенко. В прошлые выходные он попал в аварию и сбежал с места ДТП.

В следующую субботу, 9 июня, в райцентре Полтавке состоится митинг, организаторы которого планируют выразить недоверие главе района Александру Милашенко. В прошлые выходные он попал в ДТП и покинул место аварии. Дорожный инцидент привел к публичному скандалу и рискует обернуться отставкой главы.

Митинг состоится на площади перед местным МФЦ, ожидается участие до 300 человек.

Александр Милашенко занимает пост главы Полтавского района с 2008 года, он дважды переизбирался жителями. В ходе третьего срока работы к Милашенко возникли претензии прокуратуры, которая выяснила, что чиновник незаконно получил премий на 1,4 млн рублей. В 2021 году глава был лишен должности через суд, однако администрация района вовремя не подала сведения о его включении в реестр лиц, утративших доверие, и 23 июля 2021 года Совет Полтавского района снова избирал его главой муниципалитета.