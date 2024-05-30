Из-за реконструкции бульвара Архитекторов омичам предложили альтернативные маршруты, которые помогут избежать заторов.

Из-за реконструкции бульвара Архитекторов омичам предложили альтернативные маршруты, которые помогут избежать заторов.

В мэрии Омска рассказали жителям города возможные пути объезда участка, который будет закрыт с 1 июня на бульваре Архитекторов из-за его реконструкции. Так, основные альтернативные маршруты проходят по улицам Крупской, Дмитриева, Волгоградской, Конева, Перелета и проспекту Комарова:

от улицы Сейфулина в направлении центра города – через улицу Конева и мост 60-летия Победы, в направлении Советского округа – с разворотом на пересечении улицы Волгоградской и бульвара Архитекторов с дальнейшим следованием к улице Лукашевича;

от объектов, расположенных в границах улиц Волгоградской – Конева – 70 лет Октября – бульвар Архитекторов в направлении центра города – по улицам Конева, Дмитриева, Крупской, 70 лет Октября, в направлении Нефтяников – через улицы Волгоградскую, Дмитриева и Крупской;

от объектов, расположенных в границах улиц Волгоградской – Лукашевича – Шаронова – бульвар Архитекторов, рекомендовано использовать следующие маршруты движения: по улицам Ватутина – Перелета – Крупской; Волгоградская – Лукашевича – Крупской; проспект Комарова – Перелета с дальнейшим выездом как на мост 60-летия ВЛКСМ, так и на мост 60-летия Победы.

Кроме того, омичам напомнили про перпендикулярную дорогу по улице Новороссийской, на которую разрешен заезд и выезд как с улицы Волгоградской, так и с улицы Ватутина.

Также в городской администрации скорректировали работу некоторых светофоров – на перекрестках улицы Перелета с проспектом Комарова, Перелета – Степанца, Дмитриева – 70 лет Октября, Конева – Ватутина.