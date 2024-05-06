Омск-Информ
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·Общество

Произойдет это завтра из-за работ на водопроводной станции в Кировском округе. Холодной воды не будет с утра и до обеда. 

Завтра, 7 мая, в некоторых жилых домах Кировского округа с 9:30 до 13:30 часов отключат холодное водоснабжение. Произойдет это из-за работ на водопроводной станции в Кировском округе. Об этом сообщили в Омском водоканале. Так, воды лишатся жители многоэтажек № 20, 20/1 и 24 на улице Конева. Также водоснабжения не будет в центральном тепловом пункте МП «Тепловая компания».

Машину с питьевой водой разместят на улице Конева, 20.

·Общество

Произойдет это завтра из-за работ на водопроводной станции в Кировском округе. Холодной воды не будет с утра и до обеда. 

Завтра, 7 мая, в некоторых жилых домах Кировского округа с 9:30 до 13:30 часов отключат холодное водоснабжение. Произойдет это из-за работ на водопроводной станции в Кировском округе. Об этом сообщили в Омском водоканале. Так, воды лишатся жители многоэтажек № 20, 20/1 и 24 на улице Конева. Также водоснабжения не будет в центральном тепловом пункте МП «Тепловая компания».

Машину с питьевой водой разместят на улице Конева, 20.