Погреба были самовольно установленными, владельцы не хотели их ликвидировать.

В Кировском округе проводятся работы по ликвидации незаконно установленных временных объектов. В их числе находятся погреба, которые сделали в не предназначенных для этого местах. С начала лета специалисты уже демонтировали пять подземных хранилищ. Они находились на улице Комкова.

– Большинство из объектов пришли в негодность и представляют собой глубокие ямы, прикрытые прошлогодней листвой и травой. Весной под тяжестью снега они обваливаются, образуя опасные провалы, – объяснил начальник отдела архитектуры и землепользования администрации Кировского округа Денис Чаплинский.

Убирать подобные объекты стало возможно только в этом году. Администрация округа определила срок, в течение которого владельцы должны демонтировать самовольно размещенные объекты. Если собственник этого не делает, объекты убирают принудительно.