Первые забили тревогу знакомые сельчанки, они же и привлекли полицию.

На прошлой неделе омские следователи рассказали о жутком случае, который произошел в поселке Шербакуль. Омская пенсионерка Людмила Петровна, которой в декабре исполнится 72 года, провела в погребе восемь дней без еды и воды. Все это время она была связана.

Злоумышленником оказался 41-летний родственник мужа, который вышел из тюрьмы. У мужчины несколько судимостей за кражи, грабежи и угрозу убийством. Пенсионерка пустила его к себе пожить. 11 сентября он починил ей пол. В качестве оплаты Людмила Петровна дала ему 1200 рублей. Как в дальнейшем оказалось, это были ее последние деньги.

Однако мужчина разозлился, ударил женщину кулаком в живот, а затем – по голове. После чего связал омичку веревкой, которую принес с собой, положил в погреб и закрыл сверху досками. После чего закрыл дом на навесной замок и ушел.

Тревогу забила знакомая по имени Лена. Она привозила пожилой женщине молоко и часто говорила с ней по-дружески. Лена торгует в центре Шербакуля, она договорилась с Людмилой Петровной, что пенсионерка придет на следующий день и встанет рядом, чтобы продавать морковь.

Омичка не пришла ни на следующий день, ни после. На телефонные звонки не отвечала, соседи ее давно не видели. Лену насторожил навесной замок. Дверь в дом оставалась закрытой несколько дней.

– Тут мы уже начали всерьез волноваться. Сами мы в поисках не особо разбираемся. Попросили дочь продавщицы набрать с сотового полицию, – рассказала Лена Ом1. – Они приехали, взломали дверь. Зашли внутрь – никого. И тут услышали, как Людмила Петровна стонет из-под пола. Открыли доски, там она. Вызвали скорую.

Сейчас за состоянием пенсионерки следят медики. На злоумышленника завели уголовное дело по двум статьям – покушение на убийство с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление и незаконное лишение свободы. Ему грозит пожизненное заключение.