По подозрению в этом и других преступлениях задержан житель Шербакульского района. Злоумышленника привлекали деньги.

Омские полицейские задержали 41-летнего жителя Шербакульского района Омской области, подозреваемого в нескольких преступлениях.

Так, по данным правоохранителей, рецидивист может быть причастен к краже телефона. Во время застолья у жителя Кировского округа попросили это средство связи позвонить, ударили по лицу и скрылись. Злоумышленника по горячим следам задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции в одном из кафе на проспекте Комарова, куда он пришел тратить деньги, вырученные от продажи похищенного телефона.

По ходатайству следователя обвиняемый, месяц назад освободившийся из мест лишения свободы, был заключен под стражу.

Спустя три дня в полицию позвонили местные жители, которые 17 сентября обнаружили свою пожилую родственницу лежащей в погребе со связанными руками. Потерпевшую незамедлительно доставили в больницу с переохлаждением и обезвоживанием – в погребе без еды и воды она пролежала неделю. Сотрудники уголовного розыска выяснили: к пенсионерке пришел знакомый односельчанин – тот самый, которого задержали за совершение грабежа в областном центре. Мужчина помогал хозяйке ремонтировать в ее доме пол.

В тот день между ними возникла ссора по поводу оплаты его труда, в ходе которой фигурант выхватил из рук бабушки 1,2 тыс. рублей, толкнул ее, связал руки, бросил в погреб и скрылся, заперев входную дверь снаружи на замок. После совершенного преступления мужчина добрался на попутках до Омска, где и был позже задержан за совершение грабежа. Сейчас он содержится под стражей.

Следователем ОМВД России по Шербакульскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж», а его коллегой из Следственного комитета – по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Кроме того, установлена причастность обвиняемого к краже: незадолго до визита к пожилой односельчанке он похитил у знакомого сотовый телефон и банковскую карту. Дело готовят к передаче в региональный Следственный комитет.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.