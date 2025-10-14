Омич ограбил ювелирный магазин ради свидания с женой в колонии

Вырученные деньги мужчина потратил на поездку к любимой.

Изображение создано ИИ

Житель Омска ограбил ювелирный салон в Октябрьском округе. Как сообщили в полиции, 42-летний мужчина зашел в магазин, попросил примерить два золотых кольца и сбежал с одним из них.

Украшение стоимостью 76 тыс. рублей он продал за 32 тысячи, а деньги потратил на поездку в Кемерово – навещал жену, которая отбывает наказание в местной колонии. Когда омич вернулся, на перроне его ожидали полицейские.

На ранее судимого мужчину завели уголовное дело о грабеже. Похищенное им кольцо полицейские нашли и вернут его в ювелирный магазин.