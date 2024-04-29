Детский сад построят на территории жилого комплекса «Зеленая река». Там будет бассейн, музыкальный зал и различные площадки.

Детский сад построят на территории жилого комплекса «Зеленая река». Там будет бассейн, музыкальный зал и различные площадки.

В Омске одобрили строительство трехэтажного детского сада на территории ЖК «Зелена река» по улице Волгоградской. Об этом рассказали в пресс-службе главгосэкспертизы.

Здание рассчитано на 360 мест. Там построят медицинский пункт, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, а также бассейн, групповые комнаты и спальни. На территории садика установят игровые и спортивные площадки.

Кроме того, в новом микрорайоне появится еще 10 детсадов и 3 школы.