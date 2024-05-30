Омск-Информ
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·Общество

Они были запущены для обслуживания учащихся и сотрудников школы № 59 и 118. 
На лето в Омске отменят два маршрута общественного транспорта. Речь идет о маршрутах № 107 («Поселок Чкаловский – МСЧ-9») и № 108 («Улица Сали Катыка – Железнодорожная больница»), они были организованы для обслуживания учащихся и сотрудников школы № 59 и 118. 
– В настоящее время с наступлением каникулярного периода пассажиропотоки по данным направлениям существенно снизились. Подвижной состав, задействованный на маршрутах № 107 и 108, будет перераспределен на другие городские маршруты. С началом нового учебного года работа указанных маршрутов будет возобновлена, – рассказал и.о. директора департамента транспорта Сергей Фальковский.
В департаменте транспорта отметили, что маршруты возобновят работу после летних каникул. Омичей просят учитывать изменения при планировании поездок.
·Общество

Они были запущены для обслуживания учащихся и сотрудников школы № 59 и 118. 
На лето в Омске отменят два маршрута общественного транспорта. Речь идет о маршрутах № 107 («Поселок Чкаловский – МСЧ-9») и № 108 («Улица Сали Катыка – Железнодорожная больница»), они были организованы для обслуживания учащихся и сотрудников школы № 59 и 118. 
– В настоящее время с наступлением каникулярного периода пассажиропотоки по данным направлениям существенно снизились. Подвижной состав, задействованный на маршрутах № 107 и 108, будет перераспределен на другие городские маршруты. С началом нового учебного года работа указанных маршрутов будет возобновлена, – рассказал и.о. директора департамента транспорта Сергей Фальковский.
В департаменте транспорта отметили, что маршруты возобновят работу после летних каникул. Омичей просят учитывать изменения при планировании поездок.