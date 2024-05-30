По словам Курьянова, на льду он принесет больше пользы, чем на трибуне. Все это делается ради Кубка Гагарина.

По словам Курьянова, на льду он принесет больше пользы, чем на трибуне. Все это делается ради Кубка Гагарина.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал свой переход в тренерский штаб. Теперь Курьянов станет ассистентом наставника «ястребов» Сергея Звягина и будет тренировать нападающих. Однако свою должность генменеджера он сохранит. По словам Курьянова, он сам попросил, чтобы его кандидатура вошла в тренерский штаб.

– Это моя идея. Тщательно все обдумал и обратился к главному тренеру Сергею Звягину с предложением. Он его одобрил. Почему я попросил рассмотреть мою кандидатуру? Считаю, что мы выполнили промежуточную задачу спортивного блока, выйдя из непростой ситуации год назад и создав прочный фундамент. Ближайшая цель – очень хочется выиграть Кубок Гагарина. На льду я принесу в этом плане больше пользы клубу, чем сверху на трибуне во время матчей и при наблюдении за тренировками, – отметил Курьянов.

Теперь тренерский штаб «Авангарда» выглядит так: Сергей Звягин отвечает за общую стратегию и тактические схемы, Андрей Подконицки будет заниматься с защитниками, Алексей Жигарев – тренер вратарей, а Александр Свитов и Антон Курьянов – тренеры нападающих.