По словам Курьянова, на льду он принесет больше пользы, чем на трибуне. Все это делается ради Кубка Гагарина.
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал свой переход в тренерский штаб. Теперь Курьянов станет ассистентом наставника «ястребов» Сергея Звягина и будет тренировать нападающих. Однако свою должность генменеджера он сохранит. По словам Курьянова, он сам попросил, чтобы его кандидатура вошла в тренерский штаб.
– Это моя идея. Тщательно все обдумал и обратился к главному тренеру Сергею Звягину с предложением. Он его одобрил. Почему я попросил рассмотреть мою кандидатуру? Считаю, что мы выполнили промежуточную задачу спортивного блока, выйдя из непростой ситуации год назад и создав прочный фундамент. Ближайшая цель – очень хочется выиграть Кубок Гагарина. На льду я принесу в этом плане больше пользы клубу, чем сверху на трибуне во время матчей и при наблюдении за тренировками, – отметил Курьянов.
Теперь тренерский штаб «Авангарда» выглядит так: Сергей Звягин отвечает за общую стратегию и тактические схемы, Андрей Подконицки будет заниматься с защитниками, Алексей Жигарев – тренер вратарей, а Александр Свитов и Антон Курьянов – тренеры нападающих.