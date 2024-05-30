Генменеджер хоккейного клуба Антон Курьянов вошел в тренерский штаб и теперь будет тренировать нападающих.

Генменеджер хоккейного клуба Антон Курьянов вошел в тренерский штаб и теперь будет тренировать нападающих.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов в новом сезоне 2024/25 войдет в тренерский штаб и будет отвечать за работу с нападающими, а также за большинство.

– Еще в прошедшем плей-офф генеральный менеджер активно помогал тренерскому штабу как в подготовке к матчам, так и по ходу игр. Мы все убедились, насколько полезной и эффективной была эта работа, поэтому пошли навстречу просьбе Антона Алексеевича продолжить сотрудничество со штабом Сергея Звягина в новом сезоне. Да, такой формат выглядит необычно. Но мы убеждены, что далеко не все решения должны вписываться в традиционные схемы, которые кажутся правильными. Курьянов, безусловно, продолжит заниматься своими прямыми обязанностями, – заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Новую должность Курьянова прокомментировал и действующий наставник «ястребов». Он отметил, что видит в таком решении только плюсы.

– Курьянова знают и уважают игроки, его опыт как хоккеиста и тренера максимально востребован. Когда хоккеисты понимают, что предлагаемое тренером реально работает, – они доверяют, и вот тогда создается та самая «химия» в раздевалке и на скамейке запасных. Не сомневаюсь, что Курьянов усилит тренерский штаб «Авангарда», – отметил Звягин.

Отметим, что сейчас в «Авангарде» открыты две вакансии легионеров.