Омск-Информ
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·Спорт

Специалисту сделали несколько предложений.
Бывший тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов за последнюю неделю получил несколько предложений о работе от клубов КХЛ. Как сообщает ТГ-канал «Хоккейная правда», в ближайшие дни он определится с выбором.
- Попробуем сделать прогноз: Антон окажется в Ярославле, где войдёт в штаб Игоря Никитина, земляка и многолетнего партнера по «Авангарду», - сообщает «Хоккейная правда».
Напомним, с 28 апреля 2023 года Курьянов был генеральным менеджером «Авангарда». В октябре 2024 года он сложил с себя полномочия генменеджера, продолжая оставаться тренером. 3 декабря «Авангард» объявил о расторжении контракта с Курьяновым по взаимному соглашению сторон.
·Спорт

Специалисту сделали несколько предложений.
Бывший тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов за последнюю неделю получил несколько предложений о работе от клубов КХЛ. Как сообщает ТГ-канал «Хоккейная правда», в ближайшие дни он определится с выбором.
- Попробуем сделать прогноз: Антон окажется в Ярославле, где войдёт в штаб Игоря Никитина, земляка и многолетнего партнера по «Авангарду», - сообщает «Хоккейная правда».
Напомним, с 28 апреля 2023 года Курьянов был генеральным менеджером «Авангарда». В октябре 2024 года он сложил с себя полномочия генменеджера, продолжая оставаться тренером. 3 декабря «Авангард» объявил о расторжении контракта с Курьяновым по взаимному соглашению сторон.