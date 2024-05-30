Вчера на территории бывших складов Минобороны на проспекте Маркса начался снос ограждения. Застройщик рассказал, зачем решил демонтировать забор.
Застройщик Михаил Попов рассказал, почему начался демонтаж забора на территории бывших складов Минобороны на проспекте Маркса. Снос ограждения начался вчера, 29 мая.
Оказалось, что мэрия через суд потребовала отремонтировать ограждение, которое отделяет территорию от проспекта Маркса. Застройщик решил, что лучше будет просто снести забор и построить новый.
– По иску мэрии я должен привести забор в надлежащий вид. Для этого его сначала нужно снести, а потом строить новый. В общем, здания я на этом месте пока не строю, но ничего страшного в этом нет, все равно, когда на этом месте начнется стройка, мне нужен будет хороший забор. Сейчас наш муниципалитет очень трепетно относится к заборам, тем более этот находится на центральной магистрали, так что это было неизбежно, – рассказал Попов изданию NGS55.RU.
Отметим, что на территории планируют возвести жилые дома с небольшим количеством коммерческой площади.