В Омске избавились от «убивающего» машины забора

Погонная длина железобетонного ограждения – 200 метров.

Администрация Омска

В Омске на улице Будеркина в Октябрьском округе демонтировали огромное незаконное бетонное ограждение длиной около 200 метров. Об этом сообщили в администрации Омска.

Массивный забор с большими металлическими воротами, установленный без согласования, мешал жителям района и часто бил припаркованные машины из-за свободно открывавшихся створок.

Администрация Октябрьского округа, проверив обоснованность жалоб, выявила, что установка забора была произведена незаконно, без разрешения. Чиновники приняли решение убрать барьер и передать его на ответственное хранение.

Кто конкретно установил ограждение, в мэрии не уточнили.