Туристов собрались привлекать в Омск разноцветными заборами

Администрация готовит новые поправки, которые «унифицируют» омские ограждения.

Мэрия Омска готовится внести поправки, касающиеся обновления ограждений. Вопрос о судьбе заборов обсуждался на заседании комитета по ЖКХ Омского городского совета.

Как рассказала и.о. директора департамента контроля мэрии Омска Ольга Черевиченко теперь заборы будут разных «установленных» цветов. В границах туристического центра и вдоль гостевых маршрутов теперь разрешено использовать только серые ограждения.

– Здесь делается упор на внешний вид ограждений, которые расположены на территориях туристического центра и гостевых маршрутах. Цель – эстетическая привлекательность облика нашего города, – рассказал Черевиченко.

Во всех остальных частях города заборы должны быть окрашены в красный цвет или иметь контрастную красно-белую диагональную полоску.

Отметим, что, согласно установленным нормам, ограждения представляют собой специальные конструкции, предназначенные для физической защиты объектов и визуального обозначения границ территорий. В Омске допускается использование различных модификаций заборов, которые классифицируются по функциональному назначению на декоративные, защитные и ограждающие модели.